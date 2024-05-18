Мостовой считает, что «Сочи» сможет вернуться в РПЛ при сохранении нынешней команды

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем «Сочи».

В субботу, 18 мая, команда Роберта Морено потерпела домашнее поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура РПЛ.

«Я верю, что «Сочи» продолжит свое активное существование. Посмотрите, какой город и какой стадион у них. Если с таким стадионом не иметь футбольную команду в городе, то можно заканчивать с футболом. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить эту команду. Если они это сделают, то она сто процентов займет первое или второе место в ФНЛ», — сказал Мостовой «СЭ».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Клуб лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ за тур до конца чемпионата. От зоны стыковых матчей южан отделяют 6 очков.