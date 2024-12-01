Мостовой: «Я говорил, что «Химки» не проиграют». «Локомотив» «наелся», это видно»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» результат матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Химки» (1:3).

«Вчера и позавчера я давал свои прогнозы — и сказал, что «Химки» не проиграют. И это сбылось. Но не думал, конечно, что так уверенно выиграют. Мне говорили, что «Локомотив» в порядке, но я отвечал: «Ребят, подождите. Вы посмотрите на каком они месте будут в конце чемпионата, им не просто».

Я же вижу все, просто подсказывать проблемы уже не хочется. Есть объективные причины: они наелись, это видно, «Локомотив» играет почти без замен. Плюс много молодых ребят, молодым всегда свойственно сдуваться», — сказал Мостовой «СЭ».

«Локомотив» (34 очка) потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, команда Михаила Галактионова второй раз в текущем сезоне уступила подмосковной команде в чемпионате России.

«Химки» (16 очков) прервали 6-матчевую серию без побед во всех турнирах и поднялись на 12-е место в РПЛ.

Дарик Агаларов