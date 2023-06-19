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Мостовой — о сроке Промеса: «Когда есть власть и большие деньги, всегда будет распущенность»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что форварда «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

«Спартак» однозначно будет защищать своего игрока, но дело в том, что процесс происходит в другой стране, где иные законы. Клуб здесь ничем не поможет. Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Не хочу думать, что с ним будет. Мое мнение о нем не поменялось, потому что я даже не знаю, какой он в быту. Но если закон нарушен, значит, так все и было», — приводит Sport24 слова Мостового.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-19-mostovoy-o-sroke-promesa-kogda-yest-vlast-slava-i-bolshiye-dengi-vsegda-budet-raspushchennost
Александр Мостовой
Квинси Промес
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