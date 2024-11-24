Мостовой считает, что «Спартак» поборется за топ-3 РПЛ в текущем сезоне

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» вполне способен побороться за призовые места в этом сезоне РПЛ.

После 16 туров красно-белые с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.

«Я еще в начале сезона говорил, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Посмотрите на таблицу: «Спартак» уже близок к тройке, они способны бороться за нее. Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, и все восхищаются игрой. Деян — футбольный человек, и я уверен, «Спартак» с ним будет бороться за медали», — сказал Мостовой.

В следующем туре команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 1 декабря.