Мостовой считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Ахметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро пропустят матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

«С одной стороны, у «Зенита» действительно ощутимые потери. Мы видели, что, когда только Вендел вылетел, уже стало ощутимо сложнее команде. А тут к нему еще прибавились Педро, Родригао, Ахметов и тем более Глушенков. Вендел и Глушенков — это два футболиста, которые делали разницу в начале сезона. И, конечно, тяжело, когда у тебя вылетают сразу два футболиста, на которых строится вся атакующая линия, что мы и увидели по игре с «Химками», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой оценил шансы команд в грядущем матче.

«Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество, где-то 55 на 45 в их пользу. Но сейчас шансы действительно равны. Вообще, этот матч для «Спартака» будет серьезной проверкой. Ведь одно дело, когда ты играешь дома с «Факелом» или «Крыльями», и совсем другое дело, когда ты играешь с «Зенитом» в Питере», — добавил Мостовой.

Матч между комнадами пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Денис Сафронов