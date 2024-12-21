Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:28

Мостовой считает, что «Спартак» станет чемпионом со Станковичем

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что верит в чемпионство «Спартака» при Деяне Станковиче.

«С самого первого дня я сказал, что Станкович — футбольный человек, он играл на самом высоком уровне. И для меня было понятным его назначение. Думаю, что если ему не будут мешать, то «Спартак» станет чемпионом, верю в это», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидера чемпионата «Краснодара» на 2 очка.

Источник: РБ Спорт
1
Александр Мостовой
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Определились все победители чемпионата России по фигурному катанию 2025
В Москве задержали взорвавшую петарду в торговом центре женщину
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Момент поджога банкомата «Сбера» в Санкт-Петербурге попал на видео
И. о. президента Абхазии запросил у РФ гуманитарную поставку электроэнергии
Сегодня
Вчера
Неделя