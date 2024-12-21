Мостовой считает, что «Спартак» станет чемпионом со Станковичем

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что верит в чемпионство «Спартака» при Деяне Станковиче.

«С самого первого дня я сказал, что Станкович — футбольный человек, он играл на самом высоком уровне. И для меня было понятным его назначение. Думаю, что если ему не будут мешать, то «Спартак» станет чемпионом, верю в это», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидера чемпионата «Краснодара» на 2 очка.