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Сегодня, 12:31

Мостовой считает, что «Спартаку» нужно продавать Николсона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой сказал, стоит ли клубу продавать Шамара Николсона.

«Если есть предложение по Николсону, его надо продавать. Для нашего чемпионата Шамар — хороший нападающий. Но он до сих пор не стал основным игроком «Спартака». Вроде бы был период, когда он играл в стартовом составе, но потом Шамар проиграл конкуренцию», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Николсон провел 22 матча за «Спартак», забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-esli-est-predlozhenie-po-nikolsonu-ego-nado-prodavat/
Александр Мостовой
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