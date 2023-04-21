Мостовой считает, что «Спартаку» стоит продать Николсона

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможному уходе форварда красно-белых Шамара Николсона из команды.

«Николсона надо продавать за 5-6 миллионов евро, если такое предложение поступит «Спартаку». Это хорошие деньги. Мнение складывается, когда футболист играет несколько игр подряд, а не выходит на поле через раз. Особенно нравится всем рассказывать, когда команда проигрывает. Когда клуб выигрывает, всем кажется, что всё нормально, а игрок на самом деле ничего не показывает.

Сейчас все ругают «Спартак» после матча с «Акроном» — и правильно делают. Но я сказал, что у «красно-белых» все нормально и отлично. Когда я говорю по делу, оказывается, что говорю что-то не то. Думаю, что Николсона все устраивает в Москве, ему здесь комфортно. Всегда все говорят, что у нас все замечательно, ведь в Европе будет тяжелее, там конкуренция, можно сесть в запас», — цитирует Metaratings.ru Мостового.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 22 матчах.