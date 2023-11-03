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Сегодня, 17:48

Мостовой: «Сперцян затухнет в РПЛ, ему нужно уезжать»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно уезжать из РПЛ в один из европейских чемпионатов.

«Сперцяну нужно было еще летом уезжать, ему нужно и дальше развиваться. Как это сделать сейчас в РПЛ? Да никак просто. Здесь он просто затухнет, вот и все. В РПЛ ты потухнешь. Сперцян — талантливый футболист, но ему нужно перейти в европейскую команду, играть там и набираться опыта. Здесь ему тяжело будет в плане развития», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 16 матчей за «быков» во всех турнирах, отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Краснодар» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-spertsyan-zatuhnet-v-rpl-emu-nuzhno-uezzhat/
Александр Мостовой
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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