Мостовой: «Понимаю, за что в РПЛ пригласили Станковича. А Абаскаль — кто он такой?»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказал мнение о количестве иностранных тренеров в клубах чемпионата России.

«Я не выступаю категорически против иностранных тренеров. Можно приглашать хороших специалистов, если получится с ними договориться. Со Станковичем получилось же. Когда к нам приезжают тренировать люди с мировым именем, то можно понять.

Я против того, чтобы наши клубы брали неизвестного кого — лишь бы с иностранным паспортом. Вот был в «Спартаке» такой человек — Абаскаль. За что его можно уважать? Никаких результатов, никаких достижений. Станковича уважать можно как минимум за успешную карьеру игрока. Это человек совсем другого калибра», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В 8-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо» из Махачкалы. Матч состоится 15 сентября и начнется в 19:00 мск.