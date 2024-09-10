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Сегодня, 21:04

Мостовой: «Понимаю, за что в РПЛ пригласили Станковича. А Абаскаль — кто он такой?»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказал мнение о количестве иностранных тренеров в клубах чемпионата России.

«Я не выступаю категорически против иностранных тренеров. Можно приглашать хороших специалистов, если получится с ними договориться. Со Станковичем получилось же. Когда к нам приезжают тренировать люди с мировым именем, то можно понять.

Я против того, чтобы наши клубы брали неизвестного кого — лишь бы с иностранным паспортом. Вот был в «Спартаке» такой человек — Абаскаль. За что его можно уважать? Никаких результатов, никаких достижений. Станковича уважать можно как минимум за успешную карьеру игрока. Это человек совсем другого калибра», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В 8-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо» из Махачкалы. Матч состоится 15 сентября и начнется в 19:00 мск.

Источник: Metaratings
Александр Мостовой
Деян Станкович
РПЛ

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