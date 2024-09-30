Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Личка — нормальный тренер. Он заслуженно находится в «Динамо» и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после «Динамо», если все удачно сложится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 4-е место в таблице.