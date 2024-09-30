Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:22

Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Личка — нормальный тренер. Он заслуженно находится в «Динамо» и почти сделал команду чемпионом в прошлом сезоне. Это толковый специалист, который делом доказал, что заслуживает то место, которое занимает. У него и в Европе может получиться после «Динамо», если все удачно сложится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 4-е место в таблице.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Чтобы соответствовать высокой планке, нужно было покупать игроков, а мы продавали»
КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков
КДК накажет «Спартак» за неподобающее поведение в матче с «Локомотивом»
Веденеев считает, что «Зенит» пытается строить немецкую модель игры
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «200 миллионов по контракту Федотова? Насколько знаю, сумма меньше»
Николаев: «Боюсь, у Семака нет возможности прекратить эксперименты с составом»
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Чтобы соответствовать высокой планке, нужно было покупать игроков, а мы продавали»
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «200 миллионов по контракту Федотова? Насколько знаю, сумма меньше»
Комличенко допустил, что может успеть восстановиться к матчу со «Спартаком»
Весной Мусаев и Галактионов были одними из самых критикуемых тренеров. А теперь они делят первое место!
Сегодня
Вчера
Неделя