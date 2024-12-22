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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:03

Мостовой: «У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о «Зените».

«Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз, — сказал Мостовой «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар», набравший также 39 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Спартак» (37 очков).

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Мостовой
Сергей Семак
ФК Зенит
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