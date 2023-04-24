Мостовой считает, что у «Спартака» будет небольшое преимущество в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил шансы московской команды в матче против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Шансы равны, потому что плохая форма «Спартака» не может постоянно продолжаться. Они должны быть мотивированы, после того, что они сделали в игре с «Акроном». Будет интересно посмотреть. «Краснодар» вроде играет неплохо, но тоже есть свои минусы. Мы помним их последнюю игру в кубке. За две минуты умудрились пропустить. Небольшое преимущество «Спартака» из-за мотивации и своего стадиона. Слабая оборона? С «Акроном» мы видели, что там был проходной двор. Но у «Краснодара» тоже есть свои потери. Во многих командах есть минусы. Для этого в команде держится не 11 футболистов, а 20 с лишним. Выходите и доказывайте», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между командами пройдет в Москве 24 апреля, начало — в 19.00 мск. «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).