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Сегодня, 23:00

Мостовой считает, что Угальде может уйти из «Спартака» уже зимой

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил вероятность ухода нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Почему бы и нет? Если кто-то деньги даст. «Спартак» же тоже потратился прилично. Тем более еврокубков нет. Это нормальный процесс», — сказал Мостовой «СЭ».

22-летний Угальде в этом сезоне сыграл 21 матч за «Спартак», в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи. Костариканец перешел в московский клуб из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.

«Спартак» 1 декабря обыграл «Краснодар» (3:0) в 17-м туре РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 34 очка и поднялась на третье место.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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