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Сегодня, 12:55

Мостовой — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Может быть, пришло время сменить победителя»

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Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» высказал мнение о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас смотришь на таблицу — и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов. Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно. Может быть, у нас пришло время сменить победителя. Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», — сказал Мостовой «СЭ».

После победы над «Ростовом» «Локомотив» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» с 14 баллами находится на 2-м месте.

Денис Сафронов

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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