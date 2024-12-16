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Сегодня, 17:45

Мостовой — о фото Воробьева с охоты: «Выставляют все, кому что не лень. Кто-то зайцев, а кто-то — задницу»

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Я охоту не люблю. Тем более, когда что-то связано со стрельбой или чем-то подобным... Для меня это запрет. Если человек любит это... Но зачем тогда выкладывать такое?

Хотя, опять же, сейчас выставляют все, кому чего не лень. В нынешнее время нужно ко всему относиться осторожнее. К сожалению, ребята все молодые и многие живут под эффектом вседозволенности. Ну, а кто-то скажет: «Вот, молодец!». Это же не запрещено. Кто-то выставляет фото с голой жопой, а кто-то с грудью — и тащится, правильно?», — сказал Мостовой «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх РПЛ при 3 голевых передачах.

Александр Абустин

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Александр Мостовой
Дмитрий Воробьев (футбол)
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