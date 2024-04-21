Мостовой: «В игре «Ростов» — «Спартак» фаворита нет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».

Игра пройдет 21 апреля и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Ростов» сейчас выглядит неплохо, но фаворита в этой игре нет. «Спартак» вообще ничем не уступает «Ростову». Жду очень равный матч, все может быть. За «Ростов» будут свои трибуны. Шансы равны — 50 на 50», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» идет на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35 баллами. Команда Валерия Карпина находится на восьмом месте с 34 баллами.