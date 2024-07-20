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Сегодня, 18:40

Мостовой считает, что в новом сезоне РПЛ будет интрига до последнего тура

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о сезоне РПЛ-2024/25.

«Я думаю, интрига в новом сезоне будет до последнего тура. В целом все команды не особо изменились. Да, у кого-то мелкие потери, но время есть, чтобы усилиться. Понятно, все назовут «Зенит» фаворитом, и будут правы, но эта весна показала, что провалы случаются у всех. Первые туры покажут, кто на что способен», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионом РПЛ стал «Зенит» (57 очков), который опередил «Краснодар» и «Динамо» на одно очко в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РПЛ
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