Мостовой: «В РПЛ интрига будет больше в борьбе за топ-3 и топ-5. Но это ничего не дает»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

«Мы еще осенью говорили, что «Зенит» на 80 % чемпион, сейчас ничего не изменилось. Думаю, что они и станут чемпионами вновь. Математически у «Спартака» шансы-то еще есть, играть 12 матчей, но это будет тяжело. Интриги в РПЛ уже давно нет. Интрига у нас будет больше в борьбе за топ-3 и топ-5. Но это ничего не дает, смысл какой? В Европе никто не радуется второму, третьему место. Все хотят стать только чемпионами», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент «Зенит» с 45 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», набрав 37 очков, расположился на второй позиции. «Ростов» замыкает тройку лидеров (35 очков).