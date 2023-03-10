Мостовой: «В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Думаю, это ни для кого не секрет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил составы московского «Спартака» и петербургского «Зенита».

«Я говорил и ранее, что сейчас «Зенит» по составу сильнее, чем «Спартак». Думаю, что это ни для кого не секрет. Сейчас это так. В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Сильного превосходства нет, конечно, но некоторые позиции укомплектованы лучше. Малком и Промес? Оба хороши, они играют на топ-уровне. Каждый из них приносит пользу своей команде», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент «Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» идет на второй строчке, имея в активе 37 очков.