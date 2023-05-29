Мостовой: «После ухода Федуна в «Спартаке» ничего не изменилось. В клубе остались не самые бедные люди»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, произошли ли в клубе изменения с уходом Леонида Федуна.

«Если вы спросите еще девять человек про уход Федуна из Спартака», они удивятся — а он что, разве ушел? Многие этого даже не знают, так что большой разницы нет. Плюс мы говорим о довольно коротком отрезке, если бы прошло три-четыре года, можно было бы какие-то выводы делать. Пока ничего не изменилось. Тем более в клубе остались не самые бедные люди. Если бы пришли бедные, это да», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка.

Федун покинул пост президента «Спартака» в 2022 году. Он руководил московской командой на протяжении 18 лет.