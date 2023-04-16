Мостовой считает, что возможная победа «Ростова» не помешает «Зениту» стать чемпионом России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что возможное поражение «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» не помешает петербургской команде стать чемпионом.

«Я думаю, «Зенит» все равно чемпионом станет. Ясно, что бороться будут. Мы видим, что с «Зенитом» все сейчас нормально играют, они еле-еле выигрывают свои матчи. И с «Локомотивом» из-за мастерства некоторых футболистов вытащил игру. Все равно у «Ростова» свои козыри есть. Наверняка снова будут просить пенальти. Комличенко опять будет падать. Будет ли пенальти в ворота «Зенита»? Я не знаю, судьи тоже понимают, что Комличенко в штрафной просто падает и все. Форвард при росте в два метра при любом контакте упадет в штрафной. Это смешно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 баллов.