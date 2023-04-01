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Сегодня, 16:20

Мостовой считает, что вызов восьми футболистов в сборную не повлияет на предстоящий матч «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.

— Кому будет легче — «Спартаку» с большим количеством сборников или «Ахмату», в котором таких футболистов гораздо меньше?

— Думаю, что «Спартаку». Во-первых, они играют дома. Да, вызвали, например, 8 футболистов в сборную России, но ведь игры были товарищеские и без особой мотивации. Не думаю, что этот фактор может повлиять на сегодняшний матч, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

— Были перелеты, это может вымотать?

— Не в этом случае, сейчас сборная летает в комфортных условиях, не думаю, что это может стать проблемой.

Игра пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Ахмат» идет шестым с 32 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ne-dumayu-chto-vy-zov-vos-mi-futbolistov-v-sbornuyu-povliyaet-na-segodnyashnyuyu-igru-spartaka/
Александр Мостовой
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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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