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Сегодня, 10:03

Мостовой: «Зенит» трясет — команда не выглядит единоличным фаворитом РПЛ"

Руслан Минаев
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Возможно, на питерцев повлияла разница во времени. Но в целом, меня ничего не удивило. «Зенит» трясет, а «Оренбург» воспользовался шансом. Сначала «Зенит» привыкал играть без Малкома. Теперь ему приходится привыкать играть без стабильной защитной связки. Постоянно кто-то травмирован или пропускает игру по другой причине. Защита у «Зенита» очень нестабильна. У него там есть множество провалов. Этим и воспользовался «Оренбург».

Сейчас мы уже можем однозначно сказать, что «Зенит» не выглядит единоличным фаворитом в чемпионате», — цитирует Мостового «Евро Футбол».

После 10 матчей «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Оренбург» — 11-й (11 очков).

Источник: Евро Футбол
Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Оренбург
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