Мостовой: «С таким подбором игроков пока «Зенит» — явный фаворит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, продолжит ли «Зенит» доминировать в РПЛ в следующем сезоне.

«На этот вопрос было уже много дискуссий, — цитирует Metonmobile.ru Мостового. — Я уже не раз говорил: и год назад, и два. Буду повторять свою мысль, потому что все так и происходит. С таким подбором игроков пока «Зенит» — явный фаворит. В том числе и на следующий год. Если команду покинут два или три бразильца, то с ними можно будет бороться. Имею в виду, если из клуба уйдут Малком, Клаудиньо, Вендел, кто-то из них».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.