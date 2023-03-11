Мостовой считает игру между «Краснодаром» и «Динамо» самым непредсказуемым матчем тура

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо».

«Результат матча «Краснодар» — «Динамо» непредсказуем. «Динамо» немножко разочаровало в прошлом туре, а результат «Краснодара» объясним — в команде приличная перестройка. Там много новичков, новый тренер и тренерский штаб. Конечно, у них идет притирка. Интересно будет посмотреть, как закончится игра. Для меня это самый непредсказуемый матч тура», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет сегодня, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Краснодар» расположился на девятой позиции (26 очков).