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Сегодня, 12:03

Андрей Мостовой: «Локомотив» — серьезный соперник в этом году»

Алексей Михайлов
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Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Знаю, что «Локомотив» — серьезный соперник в этом году. Очень хорошо они идут. Поэтому, я думаю, каких-то изменений особых не будет. Поражение «Локомотива» от «Химок»? Бывает, что матчи складываются таким образом. Мы с «Химками» тоже неудачно сыграли на выезде. Поэтому особого удивления не было. Спасибо Зелимхану Бакаеву, помог немножко (смеется)», — сказал Мостовой.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи — в 19.30 мск.

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.

Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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