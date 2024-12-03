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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Мостовой считает «Монако» отличным вариантом для Файзуллаева: «Стоит соглашаться, даже не раздумывая»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на интерес «Монако» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

По информации источника, монегаски готовы заплатить 15 миллионов евро за переход 21-летнего игрока. Уточняется, что ЦСКА не планирует продавать Файзуллаева в зимнее трансферное окно.

«Если такое предложение поступит, то однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая. Да и ЦСКА за такие деньги однозначно согласиться продать его. В сегодняшней ситуации, 15 миллионов — это большие деньги. За примером для подражания даже далеко ходить не надо — просто посмотрите на Головина. Если это случится, то для него это будет просто топ», — сказал Мостовой «СЭ».

Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

(Денис Сафронов)

ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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