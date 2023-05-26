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Сегодня, 19:30

Мостовой сделал выбор между работой главным тренером в «Торпедо» или помощником в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, какую команду хотел бы тренировать после получения тренерской лицензии.

— Какую команду вы хотите начать тренировать сразу после получения лицензии?

— Мне очень много журналистов задают этот вопрос. Задача получить эту лицензию, потом все зависит от предложений.

— Давайте вы будете говорить тепло или холодно. Смотрите: команда играет в чемпионате Кипра...

— Холодно.

— Команда играет в чемпионате Болгарии...

— Нет.

— Команда играет в ФНЛ.

— Теплее.

— Команда играет в РПЛ.

— Уже горячо.

— Команда играет в РПЛ, но стоит на вылет?

— Нет.

— А вот такой вопрос: главным тренером в «Торпедо» или помощником в «Спартак»?

— Помощником в «Спартак», — сказал Мостовой в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат».

В мае стало известно, что Мостовой подал документы в РФС для обучения на тренерскую лицензию. В ходе карьеры футболиста полузащитник выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro/videos
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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