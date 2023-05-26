Мостовой сделал выбор между работой главным тренером в «Торпедо» или помощником в «Спартаке»

Сегодня, 19:30
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, какую команду хотел бы тренировать после получения тренерской лицензии.
— Какую команду вы хотите начать тренировать сразу после получения лицензии?
— Мне очень много журналистов задают этот вопрос. Задача получить эту лицензию, потом все зависит от предложений.
— Давайте вы будете говорить тепло или холодно. Смотрите: команда играет в чемпионате Кипра...
— Холодно.
— Команда играет в чемпионате Болгарии...
— Нет.
— Команда играет в ФНЛ.
— Теплее.
— Команда играет в РПЛ.
— Уже горячо.
— Команда играет в РПЛ, но стоит на вылет?
— Нет.
— А вот такой вопрос: главным тренером в «Торпедо» или помощником в «Спартак»?
— Помощником в «Спартак», — сказал Мостовой в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат».
В мае стало известно, что Мостовой подал документы в РФС для обучения на тренерскую лицензию. В ходе карьеры футболиста полузащитник выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».