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Сегодня, 08:20

Мостовой: «Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать»

Александр Мостовой
Колумнист
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» перед стартом Евро-2024 предположил, почему ему не предлагают работу российские клубы.

«Самому себе я задаю вопрос — почему не тренирую? Почему не зовут? Нахожу ответ, — заявил Мостовой. — Уехал я рано, как только развалился Советский Союз. В чемпионатах России у меня ни одного матча. 15 лет провел за границей. Вернулся то ли в 2012-м, то ли в 2013-м. Я уже был человеком Европы! А в России все связи потерялись. Дружба растворилась. А многое в нашем футболе строится на связях, это ясно. Все знали Мостового, помнили. Но смотрели настороженно: а что это за человек вне футбольного поля? Непонятно! Возьмем-ка мы понятного...

Я допускаю, что существует не то чтобы заговор, но что-то вроде черного списка: этих к работе не подпускать. Вспомните потрясающую молодежную сборную, которая выиграла в 1991-м последний трофей советского футбола — чемпионат Европы. Да и просто феноменально играла. Где эти люди? Мостовой без работы, Канчельскис не нужен, Колыванов тоже, Кобелев нигде, Шалимов... Это же о чем-то говорит? Немного утешает, что мы-то хоть в Европе поиграли по 10-15 лет.

Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал — звоните! Не звонили. Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать», — заявил Мостовой.

 
Доменико Тедеско. «На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

 

Александр Мостовой
Евро-2024
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