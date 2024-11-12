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Сегодня, 19:06

Мостовой согласился с Дзюбой, что в «Спартаке» люди сами не хотят бороться за медали

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в интервью matchtv.ru. 36-летний форвард заявил, что в «Спартаке» люди сами не хотят бороться за медали.

«В этом вопросе нельзя не согласиться с Дзюбой. За 20 лет в «Спартаке» сменилось 18 главных тренеров и около 50 помощников. А результат за эти же 20 лет — один кубок и чемпионат. Результаты сами говорят за себя. Дзюба прав», — сказал Мостовой «СЭ».

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал в 2006-2015 годах с перерывами на аренды в другие клубы.

Дарик Агаларов

Александр Мостовой
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)

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