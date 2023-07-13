Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:26

Мостовой сомневается, что у российских футболистов «Спартака» есть потенциал для игры в лигах, входящих в топ-5

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака», «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой выразил сомнение, что кто-то из российских футболистов красно-белых соответствует по потенциалу лигам Европы, входящим в топ-5.

«Кто из российских футболистов «Спартака» по потенциалу может играть в лигах Европы, входящих в топ-5? С одной стороны, кто-то может быть, почему бы и нет. Но с другой — кто? Назовите фамилии, кто бы мог. Соболев, Джикия, Литвинов, Зобнин? Не скажу, что если бы они, например, уехали, то стали бы там основными игроками. С натяжкой... Далер Кузяев станет примером? Давайте еще дождемся, как Кузяев себя покажет во Франции, потому что это очень сложный чемпионат, я три года там отыграл. Еще неизвестно, сложится ли у него. Дзюба в Турции полгода в запасе просидел, вернулся в Россию и опять стал лучшим. Сердар Азмун уехал, два года в Германии на скамейке сидит. Это уровень всего российского чемпионата в целом», — приводит слова Мостового Legalbet.

30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года. В июне 2023 года Кузяев, до этого выступавший за «Зенит» на протяжении шести лет, стал свободным агентом.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-somnevaetsya-chto-u-rossijskih-futbolistov/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»
Российская теннисистка Мирра Андреева намерена получить французское гражданство
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тикнизяна: «Все мысли Наира связаны с подготовкой к стартующему первенству»

Якимов рассказал, как Евсеев обливал всех шампанским после сохранения «Факелом» прописки в РПЛ