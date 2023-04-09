Мостовой сообщил, что находится в больнице из-за боли в спине

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подтвердил, что находится в больнице.

«Это не в первый раз. Такая ситуация, что постоянно приходится что-то улучшать, что-то обезболивать. Старая травма — спина беспокоит. Но чувствую себя хорошо, все нормально. Пока не понятно, когда меня выпишут. Надеюсь, на следующей неделе», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что бывший футболист проходит лечение в больнице.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».