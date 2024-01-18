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Сегодня, 20:00

Мостовой сообщил, что пропустил матч в честь юбилея Романцева из-за болезни

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ», почему пропустил матч в честь юбилея Олега Романцева. В четверг, 4 января, заслуженному тренеру исполнилось 70 лет.

«У меня были определенные проблемы со здоровьем. Несколько дней была температура, потом упала, потом опять появилась. Не хотел рисковать, там было большое скопление людей. Очень обидно, что пропустил этот матч. Олег Иванович приглашал меня, я собирался приехать. Но буквально за день до этого поднялась температура», — сказал Мостовой «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Александр Мостовой
Олег Романцев
Футбол
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