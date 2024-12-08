Мостовой спел о Дзюбе после победы «Акрона» над «Зенитом»

Бывший футболист Александр Мостовой в своем Telegram-канале прокомментировал победу «Акрона» над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1), спев строчку песни с упоминанием нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы.

«Вот как бывает, вот как бывает — Артёмка Дзюба забивает! Вот как бывает!» — спел Мостовой.

40-летний форвард «Акрона» забил победный гол на 40-й минуте матча с «Зенитом». В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 3 гола и 3 результативные передачи в 11 матчах за тольяттинскую команду.

«Акрон» набрал 22 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.