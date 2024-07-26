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Сегодня, 12:05

Мостовой: «В каких-то показателях Глушенков лучше Клаудиньо»

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой сравнил новичка «Зенита» Максима Глушенкова с его партнером по команде Клаудиньо.

«Несколько лет назад говорил, что Глушенков заиграет. Глушенков забил в одном матче два, во втором тоже два. И никто не говорит уже про Клаудиньо. В чем их отличие? Глушенков может обыграть и забить. А Клаудиньо — пять лишних передач, попрыгает с мячом туда-сюда. Как Педри в Испании играет — все хорошо, с мячом, но смотришь статистику — 50 передач поперек-назад. А потом выходит Ольмо — обыгрывает, забивает. Вот разница. По каким-то показателям Глушенков сильнее Клаудиньо», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Глушенков забил 4 мяча в двух стартовых матчах за «Зенит». Полузащитник сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0), а также дважды забил «Краснодару» (4:2) в матче за OLIMPBET-Суперкубок России.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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