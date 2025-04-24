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Мостовой — о Барко: «Где-то по мысли мы похожи, но он и половину моих голов не забьет»

Сергей Ярошенко
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой сравнил себя с хавбеком красно-белых Эсекьелем Барко.

«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьет. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Если бы играл в России, еще забил бы. Но Барко — хороший футболист», — цитирует Мостового ТАСС.

В этом сезоне на счету 26-летнего арентинца 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: ТАСС
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Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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