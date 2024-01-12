Мостовой: «У Абаскаля в Испании зарплата будет максимум 5 тысяч евро»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Основная проблема «Спартака» — постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят — и так по кругу. Стабильность — залог побед, ее нет у красно-белых. Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени — заработал и уехал. Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед. У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что испанский специалист получает около 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.