Мостовой удивился уходу Слишковича из «Спартака»: «Может, кто-то предложил ему самому быть главным где-то»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» уход тренера Владимира Слишковича из «Спартака».

«До того, как не убрали Абаскаля, про Слишковича никто не знал. Так в футболе и других видах спорта часто бывает. Потом наконец-то убрали Абаскаля, дошло, и Слишкович из восьми матчей, по-моему, проиграл только один. Конечно, ничего сверхъестественного он не сделал, потому что играют футболисты. Но я удивлен, недавно говорили, что Слишкович останется в штабе, а в итоге он ушел. Может, что-то личное, может, не захотел, может, сам устал. А может, кто-то предложил ему, чтобы он сам работал главным где-то. Такое тоже вероятно», — сказал Мостовой «СЭ».

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Московский клуб объявил об уходе специалиста в среду, 29 мая.

В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

(Софья Грецкая)