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Сегодня, 17:21

Мостовой: «У «Спартака» нет стабильности. Но Абаскаль, видимо, святой, любого другого уже бы уволили»

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за результаты команды.

В последних пяти матчах москвичи потерпели три поражения, одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

В среду, 1 ноября красно-белые уступили «Краснодару» (2:3) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. До этого проиграли «Факелу» — никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», — передает слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» занимает седьмое место в РПЛ. Красно-белые набрали 20 очков в 13 матчах.

Абаскаль пришел в «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 испанский специалист привел московскую команду к третьему месту в чемпионате России. Красно-белые набрали 58 очков в 30 играх.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Абаскаля уволят из-за неудовлетворительных результатов «Спартака» в сезоне-2023/2024.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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