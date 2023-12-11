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РПЛ

Сегодня, 14:30

Мостовой уверен, что Абаскаль пользуется популярностью «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я свое мнение об Абаскале не меняю уже полтора года. Я о нем еще тогда сказал и от своих слов не отказываюсь. Моя первая реакция о нем была: «Что это за человек?» О нем никто не знал. В великий клуб нашей страны попал такой ноунейм. Но ничего, работает и получает удовольствие.

Пресса способствует его популярности. Он будет пока на слуху, учитывая, что «Спартак» – самая известная команда России. Ко всем спартаковцам приковано особое внимание. И неважно, хорошо или плохо сейчас в клубе. Но некоторых быстро забывают, а других помнят всегда», – цитирует Мостового Betonmobile.ru.

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в текущем розыгрыше РПЛ. В последнем туре «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (3:0).

Источник: Betonmobile.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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