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Сегодня, 16:12

Мостовой уверен, что между Абаскалем и Соболевым есть конфликт

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о конфликте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом красно-белых Александром Соболевым.

«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать. Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт. Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл, а то все бы говорили о Соболеве. Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев провел 14 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он не вышел в стартовом составе на два последних матча «Спартака» против «Локомотива» (1:1) и «Ростова» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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