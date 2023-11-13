Мостовой уверен, что между Абаскалем и Соболевым есть конфликт

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о конфликте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом красно-белых Александром Соболевым.

«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать. Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт. Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл, а то все бы говорили о Соболеве. Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев провел 14 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он не вышел в стартовом составе на два последних матча «Спартака» против «Локомотива» (1:1) и «Ростова» (2:1).