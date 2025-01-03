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3 января, 23:55

Мостовой уверен, что «Спартак» поборется за чемпионство весной

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы московской команды в борьбе за победу в РПЛ.

«Я уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в 2025 году. Это однозначно, нет никаких сомнений. После зимней паузы надо будет сыграть целых 12 туров в РПЛ, а отставание от первого места — всего два очка. Конечно, это отыгрывается! Но прямо сейчас сказать, кто выиграет золотые медали, сложно», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ красно-белые с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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