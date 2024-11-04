Мостовой: «Через день-два определюсь с клубом для стажировки»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, что в ближайшее время решит, где пройдет стажировку.

«Так получилось, что врач почему-то пропал. Не могу вызвонить его уже 3-4 дня. Может, заболел. Но черед день-два определюсь с местом для стажировки. После подставы «Спартака» ни с одним клубом не разговаривал. Не имеет смысла. Кто открыт, к тому и пойду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.