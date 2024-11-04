Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:26

Мостовой: «Через день-два определюсь с клубом для стажировки»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, что в ближайшее время решит, где пройдет стажировку.

«Так получилось, что врач почему-то пропал. Не могу вызвонить его уже 3-4 дня. Может, заболел. Но черед день-два определюсь с местом для стажировки. После подставы «Спартака» ни с одним клубом не разговаривал. Не имеет смысла. Кто открыт, к тому и пойду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Украинцев предупредили о возможном наказании за незаконное хранение дров
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
Два года без футбола за безумие в матче ЦСКА – «Спартак». Армейца Рошу ждет жестокое наказание
Сегодня
Вчера
Неделя