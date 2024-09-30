Мостовой в октябре пройдет стажировку в «Спартаке»: «Рад, что приду в команду с футбольным человеком»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что пройдет стажировку в московском клубе.
«У нас был разговор. С академией Российского футбольного союза (РФС) и «Спартаком» уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Какие могут быть ожидания? Приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», — цитирует Мостового ТАСС.
56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.
В сентябре главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов принять Мостового на стажировку в московском клубе. 46-летний сербский специалист возглавляет красно-белых с июля этого года.
После 10 туров «Спартак» с 16 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.