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РПЛ

Сегодня, 05:04

Мостовой: «В заключительные полчаса матча с «Крыльями» «Динамо» два раза перешло центр поля. Это просто безобразие»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги матча второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» (3:3).

«Личка может зайти в раздевалку и спросить: «Ребята, что с вами произошло в последние 30 минут?». Вот интересно, что они ответят. В заключительные полчаса «Динамо» два раза перешло центр поля. Это просто безобразие. Со стороны легче говорить. Я видел, что один не бежит, второй не идет, третий не отбирает. Это все бросается в глаза. Мы это понимаем, но делать-то должны они. Все вопросы к футболистам. Их нужно спросить, почему кто-то не добегает, кто-то не ставит ногу, кто-то не идет в борьбу по-настоящему. Именно по-настоящему, а то многие только имитируют. При счете 1:3 игра дается спокойно. У «Крыльев», можно сказать, шансов вообще не было. Они в конце просто задавили динамовцев» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11026274-mostovoj-obyasnil-pochemu-dinamo-upustilo-pobedu-v-matche-s-krylyami-sovetov.html
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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