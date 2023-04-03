Мостовой верит, что «Ростов» может закончить нынешний сезон РПЛ на втором месте

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Не знаю, есть ли заслуга Карпина в том, что «Ростов» идет на втором месте в РПЛ. Не надо забывать, что они в этом сезоне чуть ли не рекорд по количеству пробитых пенальти поставили. Из 15 одиннадцатиметровых семь было неправильных, грубо говоря. Давайте дождемся конца чемпионата. Почему вы все так хотите выделить «Ростов»? Потому что Карпин тренер сборной! Посмотрите как комментируют матчи, когда играют ростовчане. А если бы команда сейчас шла на седьмом-восьмом месте, то другие бы комментарии были. «Ростов» — молодцы, что на втором месте идут, но вспомните, как команда играла при Бердыеве. Что-то никто про это не говорит. Верю, что «Ростов» может закончить сезон на втором месте. В тройке в этом году ростовчане должны финишировать. В нашем чемпионате как интрига была, так она и остается», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

После 21 тура в чемпионате России с 51 очком лидирует «Зенит», опережающий «Ростов» на семь баллов. Замыкает тройку лучших команд «Спартак» с 41 очком, а в пятерку также входят ЦСКА (38) и «Динамо» (35).