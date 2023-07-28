Мостовой верит в шансы «Спартака» на победу в чемпионате России в сезоне-2023/24

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что команда под руководством Гильермо Абаскаля может выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«Я еще в прошлом году говорил, что с этим составом «Спартак» в сегодняшний ситуации обязан быть в тройке.

А тут ведь еще и Малком ушел — если еще кто-то из «Зенита» уйдет, то пожалуйста — вот шанс навязать конкуренцию", — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/17. В минувшем сезоне РПЛ чемпионом стал «Зенит», красно-белые завоевали бронзу.