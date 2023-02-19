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Сегодня, 13:35

Мостовой: «Верится с трудом, что хорошие легионеры приедут к нам»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о легионерах в РПЛ.

«Верится с трудом, что сейчас хорошие легионеры приедут к нам. Раньше за счет бешеных денег могли забирать игроков. За деньги всегда приезжали к нам, сейчас в меньшей степени. Приезжал какой-то игрок из «Ливерпуля» сюда, удивлялись. Думали, почему. А ему в два раза тут денег больше дали. Конечно, поэтому и приехал. Сейчас же сложнее — таких больших денег нет, мы не играм в Европе. Сейчас если брать кого-то, то либо совсем опытных как Фалькао, либо молодых, которых в Европе пока нигде видеть не хотят», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что московский клуб был заинтересован в переходе 37-летнего форварда «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао.

Зимнее трансферное окно в России закроется 22 февраля.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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