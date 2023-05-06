Мостовой все еще намерен пройти обучение на тренера этим летом

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ», будет ли он все-таки подавать заявку на обучение на тренера категорий A и B.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт. Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее издание «РБ Спорт» написало о том, что инструкторы Академии РФС направляли Мостовому анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России этого до сих пор не сделал.